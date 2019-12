Luminarie in piazza, giallo di mezzanotte prima montate, poi tolte e alla fine accese

LE FESTE

ASCOLI In occasione della festa dell'Immacolata, il Natale ascolano è entrato nel vivo. Una scaletta ricca di eventi ha caratterizzato la domenica in centro storico, con l'apertura dei negozi e l'accensione delle decorazioni natalizie, che quest'anno hanno interessato l'80% del cuore della città.

Il giallo

Le luminarie, che intendono suscitare suggestione a chi lo osserva attraverso particolari effetti di luce e giochi di colore, nel weekend sono state protagoniste di un vero e proprio giallo in piazza del Popolo. Una volta allestite dagli operatori del Comune, appositamente nel salotto cittadino prima dell'arrivo degli espositori del mercatino dell'antiquariato, sono state totalmente smontate poche ore dopo. Dopo il rincorrersi di rumors tra i più disparati e fantasiosi, a cominciare dall'ipotesi della rimozione a causa dello scarso gradimento ottenuto, l'arcano è stato svelato 24 ore dopo, quando le luci sono tornate al loro posto. Sfidando la presenza ingombrante dei tendoni già posizionati, ieri l'illuminazione degli addobbi ha finalmente avuto luogo, con la regolare accensione della piazza così come aveva promesso il sindaco per l'8 dicembre. Ma cosa era accaduto? «Una volta posizionate i tecnici si sono accorti che c'erano dei problemi nell'accenderle tutte insieme e quindi sono state smontate in fretta e furia per sanare il problema elettrico » ha ammesso l'assessore comunale al commercio, Nico Stallone, soddisfatto dello scenario cittadino apparso nelle ultime ore in centro. Un risultato impreziosito anche da mirabili effetti suscitati dal video mapping, come nel caso di piazza Ventidio Basso e della chiesa di Santi Vincenzo e Anastasio. Grande festa ieri anche in piazza Arringo, dove alle ore 18 si è avuta l'accensione dell'albero di Natale, grazie ai festoni preparati da volenterosi ascolani sul tema del riciclo, grazie all'apporto degli operatori della cooperativa Pagapha Onlus, nelle ore precedenti artefici di un corso di creazione di decorazioni presso la Sala Cola d'Amatrice.

Il Villaggio di Natale

Il giorno dell'Immacolata è stato caratterizzato da grande affluenza presso il Villaggio di Natale di piazza Arringo, presa d'assalto da giovani pattinatori sul giaccio e da tanti bambini, affluiti presso la casetta di Babbo Natale, posizionata nel cortile di Palazzo Arengo. per farsi con lui una foto. All'interno della vita operativa del Villaggio, costituita dalle casette in legno con artigiani e commercianti provenienti da tutta Italia, un ruolo di spicco lo ha rivestito l'operato dei volontari dell'Ail, presenti sia in piazza Arringo e in piazza del Popolo per distribuire le tradizionali Stelle di Natale, il cui incasso è devoluto totalmente al lavoro realizzato dal reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni di Ascoli.

Filippo Ferretti

