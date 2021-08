Quest'anno si celebra l'anniversario della fondazione dell'Antico Ordine dei monaci cavalieri del Tempio. L'associazione Templari cattolici d'Italia sceglie di festeggiare quest'importante ricorrenza con una rievocazione storica che si terrà il 6, 7 e 8 agosto ad Ascoli. I Templari sono ormai presenti in oltre 150 sedi e si occupano di varie attività. «L'edizione sarà ridotta visto il periodo. I Templari ci sono stati durante il periodo del lockdown perché siamo stati l'unica associazione che ha tenuto aperte 400 chiese permettendo a tutti di entrare in tranquillità - dice Carlo Campana, responsabile del gruppo marchigiano dei Templari. - Terremo aperte alcune chiese più importanti di Ascoli dalle 8 alle 20 e saremo presenti anche nel mercato medievale e in conclusione ci sarà una conferenza con il nostro presidente nazionale. Abbiamo anche scoperto una tomba a Verona di un maestro Templare, confermata da alcuni studi: è una scoperta d'importanza mondiale. Si parlerà anche della Sindone. Stiamo preparando diversi eventi anche a livello nazionale ma con il Covid non possiamo guardare al futuro perché c'è il rischio che tutto possa annullarsi. Agiamo sempre con prudenza e seguendo le normative, ma nessuno di noi si è ammalato nonostante la nostra presenza nelle chiese di tutta Italia». Questo evento vuole dare continuità a quello del 2019 che si tennne sotto le cento torri. «Ascoli è una città medievale e di travertino: uno scenario simile non ce l'ha nessuno. Quando i tempi saranno opportuni, potremo fare qualcosa di più importante» conclude Campana. Tra le iniziative in programma ci sono anche alcune visite guidate ad Ascoli ritrovata, una mostra fotografica sulla vera storia dei Templari, concerti e due conferenze di Giorgio Ferretti, Magister dei Templari cattolici e celebrazioni delle messe. Le chiese interessate sono il Duomo, Santa Maria della Carità, San Francesco, Sant'Agostino, San Pietro Martire, Ss. Vincenzo e Anastasio e Santa Maria Intervineas.

