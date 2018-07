L'Arengo si riprende il Colucci sarà sede degli uffici comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATRIMONIO/1 ASCOLI Tutto fatto: palazzo Colucci torna definitivamente all'Arengo, area esterna inclusa. E dopo la formalità della firma dell'accordo col Demanio per la cessione di tutta la proprietà all'Amministrazione comunale, ecco che riprendono quota sia l'utilizzo di parte del cortile per la sosta anche dei residenti, sia per quanto riguarda un ritorno degli uffici comunali nello stabile, una volta risanato e rimesso in sicurezza con i fondi del terremoto. Cambia completamente, dunque, lo scenario ipotizzato nel 2016, poco prima del...