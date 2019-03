L'Arengo acquista 3.900 seggiolini per la tribuna Est

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LO STADIOASCOLI L'Arengo fa shopping e acquista i 3900 seggiolini che serviranno per il completamento della tribuna est al Del Duca dopo i danni del terremoto. L'acquisto, infatti, è stato disposto dall'Amministrazione comunale ricorrendo al Mepa, ovvero il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, proprio per cercare di stringere i tempi sul completamento dell'attesa gradinata che, poi, dopo la demolizione della curva sud, andrà ad ospitare il cuore della tifoseria bianconera fino alla realizzazione della nuova curva. Per quel...