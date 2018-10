CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST SISMAASCOLI L'Arengo quantifica anche i danni del terremoto subiti dagli edifici comunali nel 2017 tra terremoto e neve e si prepara a presentare un nuovo conto alla compagnia assicurativa che si occupa della polizza all risk per il patrimonio dell'ente. Dopo aver incassato 5,5 milioni di euro ad indennizzo dei danni provocati dal sisma nel 2016, ora l'Amministrazione comunale torna alla carica e incarica un consulente tecnico esterno che va ad affiancare, per rilievi, la società già chiamata dal Comune a stimare i danni subiti dagli...