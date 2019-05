Il piatto piange La Notte Bianca è ad alto rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TAGLIASCOLI Sarà un calendario di eventi last minute quello che la città vivrà quest'estate, con un punto interrogativo per quel che riguarda la Notte bianca a cui dovrà rispondere il prossimo sindaco. Un'estate un po' particolare poiché, arrivando proprio a ridosso delle elezioni comunali, sarà di fatto programmata solo in parte dall'attuale Amministrazione, per poi trovare gli ultimi, seppur importanti tasselli, nel lasso di tempo che resterà a disposizione del futuro sindaco e della sua giunta. Se, infatti, l'Arengo ha provveduto...