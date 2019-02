CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI INTERVENTIASCOLI Il traffico cittadino, causa cantieri, sarà per i prossimi mesi un vero e proprio percorso ad ostacoli. Oltre alle modifiche già necessarie in alcune zone della città per consentire l'esecuzione di lavori su edifici o per opere pubbliche, dalla zona di viale della Repubblica fino alla pedonale di Monticelli, ora si preannuncia anche un transito domenicale stravolto, a partire da domenica prossima e fino almeno a giugno, anche su corso Vittorio Emanuele. Con le auto che, per un tratto, saranno costrette a passare su...