Gli enti del Terzo settore possono mettere a disposizione in rete i propri servizi grazie a InSharing, la piattaforma realizzata da Cisi Centro per l'integrazione e studi interculturali per sostenere il mondo del volontariato nella sfida della digitalizzazione. L'associazione ha presentato la sua nuova attività che rientra nel progetto CiSiEvolve, realizzato grazie alla Fondazione Carisap. Attraverso InSharing, gli enti del Terzo settore potranno offrire servizi, trovare informazioni e soluzioni di cui hanno bisogno con l'obiettivo di incrociare domanda e offerta e trovare un concreto supporto alla loro crescita. «La pandemia ha segnato le nostre comunità e il modo di operare della nostra associazione dichiara Ivano Corradetti, presidente di Cisi. - Il periodo che stiamo affrontando evidenzia quanto sia importante oggi essere digitali e ci insegna che è fondamentale garantire l'accessibilità a tutti. L'obiettivo di questa piattaforma è proprio quello di creare un hub, semplice, dinamico ed efficace, che propone beni e servizi provenienti dal mondo del Terzo settore che spesso costituiscono un punto cardine della nostra società. All'incontro erano presenti il presidente di Bottega del Terzo settore Roberto Paoletti, l'assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni.

