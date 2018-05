Cento milioni per mettersi in moto Ossigeno alle aree colpite dal sisma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RICOSTRUZIONEASCOLI Sono 243 i milioni di euro che l'Unione europea a messo a disposizione per le aree del cratere del terremoto nelle Marche. Di questi oltre 100 milioni saranno destinati alle imprese e rappresentano un ulteriore boccata d'ossigeno per rilanciare l'economia di un territorio che dopo le scosse del 24 agosto ha visto aggravarsi ulteriormente la crisi economica e occupazionale che giĆ da alcuni affliggeva il tessuto produttivo del Piceno. A quelle per le imprese, poi, ci saranno circ ai 143 milioni di euro che andranno a...