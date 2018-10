Rifiuti e marciapiede rotto incubo via Thaon de Revel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEANCONA Passeggiata della domenica: bocciato, in parte, il Passetto; promosso il Guasco. Nei luoghi deputati allo struscio della festa, il decoro fa passi avanti, anche se ancora molto c'è da fare. E se al Guasco, piazze, spazi verdi e aree archeologiche sono finalmente puliti, con il grande neo nella zona portuale, lo stesso non si può dire del Passetto dove, tra sporcizia e vegetazione incolta, la passeggiata diventa ad ostacoli se non un vero e proprio incubo in via Thaon de Revel.Il PassettoLa Pineta, ieri pomeriggio, alle 15...