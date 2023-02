Alle origini degli inestetismi del nostro corpo non ci sono solo invecchiamento e lassità dei muscoli, ma anche emozioni trattenute che vanno a impattare sul benessere di organi e tessuti. È questo il principio su cui si basa il massaggio metamerico, fra i trattamenti più ricercati del momento. I metameri sono fasce orizzontali sulla schiena, attraversate dal sistema nervoso periferico: queste fasce reagiscono a qualsiasi emozione nutrita o repressa. Il massaggio metamerico mira al wellness profondo, e va ben oltre il fine estetico. L’emozione della tristezza, per esempio, è connessa ai polmoni e al colon: le relative ghiandole collegate sono le ovaie. L’emozione della preoccupazione stimola stomaco e milza, e la sua ghiandola è il pancreas. La rabbia è l’emozione abbinata ai problemi di fegato, così come la paura si riflette sui reni, e la gioia sulla tiroide. Lavorando sulla zona dell’assimilazione si possono lenire dolori all’addome e problemi digestivi, poiché da quest’area del corpo partono i nervi che innervano fegato, stomaco, pancreas, vescica biliare e milza. Per il mal di schiena lombare, i dolori da ciclo e il malfunzionamento dell’intestino si va ad agire sulla zona dell’eliminazione, con una tecnica di tipo riflessogeno che impatta sulla fitta rete del sistema nervoso e che arriva a portare i suoi effetti, di riflesso, nelle aree periferiche del corpo. Il massaggio metamerico alle gambe riattiva la circolazione e dà sollievo in caso di cellulite e gonfiore. Grazie alle manualità di “scollamento” delle cosce, del ginocchio e del polpaccio si aiuta il corpo a espellere le tossine, rivitalizzando le zone ricche di linfonodi.

