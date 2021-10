La star Billie Eilish vista dall'oroscopo di Branko: è una vera complicazione cosmica

Non sempre un grande talento si percepisce leggendo il quadro astrale di un personaggio, ma osservando la posizione del Sole e della Luna, il giro dei pianeti intorno al segno di nascita, ci si avvicina alla verità. Nel nostro caso, abbiamo un oroscopo di straordinaria rarità, le stelle sono tutte verso la notorietà. Billie Eilish è nata a Los Angeles il 18 dicembre 2001, Sagittario con ascendente Pesci. Salta agli occhi lo scontro marcato tra i diversi elementi astrali nel suo cielo, come l’insolita prevalenza dell’elemento aria con Luna, Urano e Nettuno in Acquario (spiritualità, intelligenza, credo religioso). In Gemelli transita invece un razionale e ricchissimo Saturno, ma si scontra con Marte in Pesci e con il segno di nascita. Da bambina (non ha giocato a lungo con le Barbie) era un maschiaccio, ma oggi non le manca una bella, piena e gitana femminilità. Resta però problematico e discontinuo il rapporto con le donne, compresa la madre. Al primo impatto con le sue stelle l’impressione è quella di una novella Jane Fonda (sempre in mezzo alle manifestazioni), ma osservando da vicino la candida Venere in Sagittario viene spontaneo esclamare “Che pasticcio, Bridget Jones!”.

Una complicazione cosmica questa Billie Eilish, una donna arciere sempre impegnata in qualcosa, fanatica del moto, della vita nella natura, con buona resistenza fisica. Molto presente la famiglia d’origine, ma la casa paterna non è messa in luce nel suo quadro astrale, Saturno in quarta casa fa nascere presto il desiderio di trasferirsi altrove, in luoghi dove sia protagonista la natura. Simbolo del suo segno è un centauro che corre per le praterie della vita e lancia una freccia verso il cielo - il bisogno di spiritualità. Con la sua voce angelica, dono di Venere, in un’altra epoca avrebbe cantato inni sacri in chiesa…Ma ha anche lei qualche difetto: sottovaluta i pericoli (Marte quadrato a Saturno), cade vittima di illusioni (Venere contro Marte), è convinta che tutto le sia concesso – protagonismo del Sagittario. Billie sta per compiere vent’anni, così giovane con quella faccia da bambina eppure donna…Questo potrebbe essere il momento giusto per un corso di studi impegnativo, per migliorare le prospettive di carriera, realizzare desideri d’amore…I segni che l’attraggono sono Gemelli e Vergine, diversi da lei, stimolano il gusto della scoperta. È affascinata dai Pesci per la sensibilità, musicalità, mentre l’Ariete significa entusiasmo, avventure, corse in moto, vita on the road…Forse è accaduto tutto troppo presto per Billie. Può darsi, ma i tempi non sono più quelli di Judy Garland. Branko e le stelle augurano felicità.

