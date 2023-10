Vento forte e temporali: le Marche si preparano a un martedì di precipitazioni. C'è allerta meteo

ANCONA Allerta meteo in arrivo sulle Marche dalle 00.00 alle 24.00 di martedì 24 ottobre (domani). La regione sarà interessata, in alcune zone, da vento forte e temporali per un criticità di colore giallo - ordinaria.

Il dettaglio

A essere interessate le zone dell'interno e della provincia di Pesaro. Per quanto riguarda la zona nord dell'anconetano, si tratta dell'entroterra senigalliese già colpito dall'ultima grave alluvione del 2022.