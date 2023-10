Le Marche del turismo, tra gennaio e agosto, hanno 1.942.007 di arrivi, con il turismo straniero segna un +7,93% e una flessione complessiva di arrivi molto più contenuta rispetto all’Italia, sotto l’1%. Non male, per una stagione turistica iniziata con due mesi, maggio e giugno, praticamente roivinati dal maltempo. Si sarebbe potuto recuperare terreno a ottobre, visto che fino a pochi giorni fa nelle Marche si sfioravano i 30 gradi, e il clima che cambia ripropone il tema della destagionalizzazione dell’offerta turistica. Un tasto su cui insistono, quello dell’allungamento della stagione tradizionale, gli operatori alberghieri che abbiamo sentito in rappresentanza delle cinque province. Perché con i nuovi voli attivati all’aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara (sia quelli di continuità, che le rotte europee), sarebbe un peccato non sfruttare l’arrivo di turisti anche oltre il periodo giugno-settembre. Parola agli esperti.