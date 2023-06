Ultimo miglio, ci siamo: scatta la gara europea «Una porta sul mondo». Pubblicato il bando da 148,7 milioni

ANCONA L'Ultimo miglio imbocca il rettilineo finale. È stata pubblicata la gara europea per la realizzazione dell'agognato collegamento tra il porto e la Statale 16: una bretella da 3,3 km attesa da quarant'anni, che libererà il quartiere di Torrette e l'area ospedaliera dal traffico dei mezzi pesanti e favorirà lo sviluppo del capoluogo e delle Marche. Il bando per affidare la progettazione esecutiva e i lavori, pubblicato da Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, prevede che l'appalto venga aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità-prezzo.

I tempi

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 2 agosto.

L'investimento complessivo da 148,7 milioni di euro prevede una bretella di 3,3 km che collegherà direttamente il porto, la Flaminia e la Statale 16, con tempi di percorrenza di 3 minuti. Il tracciato, con una sezione a due corsie, si innesterà sulla Statale nei pressi dello svincolo di Torrette e sulla Flaminia con una nuova rotatoria. Comprenderà due gallerie di 650 e 470 metri e un viadotto di 285 metri. I tempi previsti: 180 giorni per il monitoraggio ambientale, 120 giorni per la progettazione esecutiva e 1080 giorni (poco meno di tre anni) per l'esecuzione dei lavori.

Dunque, il cantiere dovrebbe muovere i primi passi nella primavera del 2024 per concludersi entro il 2027. Si tratta di una maxi opera di rilevanza strategica nazionale, tanto che nell'agosto 2021 è stata affidata dal Governo al commissario straordinario Paolo Testaguzza, responsabile Anas Marche. S'inserisce all'interno dell'imponente progetto dell'uscita Nord dal porto che comprende anche il raddoppio della variante alla Ss16 (con i lavori in corso) e la realizzazione del Lungomare Nord, con percorso pedonale e pista ciclabile e una rettifica del tracciato ferroviario, per la quale da 4 anni si attende la Valutazione di impatto ambientale.

La soddisfazione

«L'Ultimo miglio è un'opera fondamentale per lo sviluppo del porto, di Ancona e delle Marche - commenta il governatore Francesco Acquaroli - e contribuirà a valorizzare il Polo intermodale. Con la pubblicazione della gara europea si mette un tassello concreto per la sua realizzazione». Per l'assessore regionale Francesco Baldelli «è un passo fondamentale per riconnettere il capoluogo con le Marche e le principali arterie stradali italiane. È iniziato il conto alla rovescia per rompere l'isolamento della nostra porta sul mondo. Se ai 150 milioni per l'Ultimo miglio aggiungiamo i 350 milioni della bretella della Ss16 attivati con la consegna dei lavori nel febbraio 2022, arriviamo alla quota eccezionale di mezzo miliardo di euro: avanti con pragmatismo per riconnettere le Marche alle reti di comunicazione infrastrutturali italiane ed europee».