Il Talent Day agli Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche a Loreto: le aziende incontreranno il personale da assumere

LORETO - Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche al Palacongressi di via San Francesco D'assisi lunedì 17 aprile alle 9.30. Il titolo dell'appuntamento, giunto alla sua terza edizione, raccoglie tutto: "Le nuove sfide del Turismo, tra Lavoro ed Innovazione". L’evento, verrà aperto dai saluti istituzionali cui seguiranno gli interventi di illustri relatori suddivisi in moduli inerenti le varie tematiche al centro del convegno. Nel primo blocco di interventi saranno affrontate "Le strategie di sviluppo turistico della Regione Marche" e prenderanno la parola il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco.

La Promozione

Nel secondo modulo, dal titolo "Agorà: Promozione turistica nazionale e regionale", sono previste le parole dell’Amministratore Delegato Enit Ivana Jelinic, del direttore Atim Regione Marche Marco Bruschini, dell’Amministratore Delegato Ancona Airport Alexander D’Orsogna e del direttore Confturismo-Confcommercio Nazionale Alberto Corti.

I driver dello sviluppo

Il Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione Guido Castelli aprirà invece l’ultimo spazio trattando "I Driver di sviluppo del Turismo in una prospettiva regionale" sui quali interverranno anche il consigliere del Ministro del Turismo on. Gianluca Caramanna, il Responsabile Finanziamenti Agevolati Intesa Sanpaolo Luca Felletti, il Direttore Generale Federalberghi Nazionale – Confcommercio Alessandro Massimo Nucara, il Direttore Generale Fipe Nazionale – Confcommercio Roberto Calugi e il Rettore Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. A conclusione degli Stati Generali del Turismo un altro momento di grande rilevanza con l’apertura del Talent Day Confcommercio Marche Centrali, durante il quale interverranno il Dirigente Scolastico istituto Alberghiero di Loreto Francesco Lucantoni, l’assessore alla cultura e al commercio del Comune di Loreto Francesca Carli, il Recruiting Solution Manager InfoJobs Italia Enrica Perego e il Responsabile Lavoro Fipe Nazionale-Confcommercio Andrea Chiriatti.

Il Talent Day Confcommercio

Questi interventi chiuderanno la ricca mattinata di lavori mentre nel pomeriggio ci sarà un importante momento di incrocio domanda/offerta grazie al quale le aziende potranno incontrare personale potenziale da assumere. Sarà dunque una sorta di fiera del lavoro che metterà di fronte le aziende ad un possibile bacino di dipendenti: «Il Talent Day Confcommercio Marche Centrali – spiega il Direttore Generale Confcommercio Marche Centrali e Marche Massimiliano Polacco –, è sia un’iniziativa di sensibilizzazione sul mondo del Turismo che un momento pratico per incrociare la domanda delle imprese con l’offerta. Sono ormai noti a tutti i problemi che ha il settore turistico nel reperire nuove risorse per questo vogliamo mettere a disposizione i nostri strumenti per rispondere alle difficoltà di un mercato che non riesce a richiamare quanto necessiterebbe»