Dopo McDonald's e Starbucks la sfida-Milan per l'anconetano Masi: "Ora il nuovo San Siro"

Uno tempio dello sport come il Giuseppeda rifare. Un cantiere progettuale che sogna un entertainment park al posto del glorioso impianto di. Un disavanzo nel 2018 di 146 milioni di euro da smontare e rimontare mettendo nel mirino pluriennale un turnaround, un’inversione di tendenza dei numeri aziendali. L’ultima sfida di Roberto Masi da Ancona, quartiere Adriatico purosangue da quattro mesi chief operating officer del Milan Ac, è sicuramente la più difficile della sua carriera. Dopo essere stato Ad di Carrefour Italia,Italia e Starbucks Italia, deve ripianare un disavanzo 2018 di 146 milioni di euro. Condizione di entrata dell’intervista: «Non si parla di campo».«Escluse area sportiva e marketing, seguo tutto il resto. Quindi: amministrazione, finanza e controllo di gestione, risorse umane, patrimonio e altro».«Già, siamo ancora alla fase progettuale e io sono nel team. Quando partirà la fase operativa me ne occuperò in prima persona».«Esatto, il Milan vuole avere una casa che viva sette giorni su sette, dodici mesi all’anno. Che realizzi eventi, attiri famiglie e sia vissuto su molte dimensioni e non solo quella del campo. Quindi oltre il modello dello Juventus stadium. La visione è quella dei grandi club inglesi».«È quello che ho sottolineato quando abbiamo iniziato a parlare. Poi però le competenze che mi venivano chieste attenevano a sfere di azione che conoscevo bene. E ho detto sì».«Devo dire grazie a mio padre perché mi ha lasciato sempre libero di seguire il mio istinto».«È successo più volte. A 18 anni dopo lo Stracca, potevo entrare in azienda e invece ho voluto studiare all’estero per formarmi bene. “Bene, vai” mi ha detto mio padre e ho fatto quattro anni all’università del Connecticut, ad Hartford. Mi sto per laureare e mio padre convoca me e mio fratello a cena alla Moretta».«Che ci lasciava l’azienda. O che si poteva vendere. Dovevamo decidere. Io avevo già un impegno per dirigere un McDonald’s negli Stati Uniti».«Abbiamo detto: teniamo e vediamo. Sei mesi dopo, un’offerta. Mio padre ci dice: se volete ci sono incarichi pronti anche per voi».«No, però abbiamo venduto. Volevo un percorso mio personale. Ho studiato il mercato, erano i tempi in cui ad Ancona partiva il Joyland, la grande distribuzione. Ho mandato curriculum in tutta Europa. Mi sceglie Carrefour che in quel periodo organizzava percorsi dirigenziali di formazione molto articolati. Due anni in Spagna, sei mesi in Francia. E poi Italia con incarichi sempre crescenti fino a diventare amministratore delegato».«Mi chiamano e mi dicono: abbiamo aperto tanto in Italia ma siamo in rimessa. O chiudiamo o rilanciamo. Ci sediamo e facciamo un piano: primo, rivediamo il concept dei locali. Spiego che in Italia quando si mangia servono spazio e accoglienza. Non sono convinti ma mi seguono. Secondo, la filiera del food: mi informo su fornitori e provenienza e scopro, tra le altre cose, che la carne arrivava solo dall’estero».«Inversione di tendenza. Accordi con gli allevatori della Val Padana e con i produttori di tutta Italia: dalle mele della Val di Non all’olio di Puglia e Calabria. Poi apriamo anche sulla dorsale Adriatica, fino ad allora ignorata. Poi la terza fase del piano: la caffetteria. Due anni così così e poi l’esplosione, i locali vivono dalle 7 a mezzanotte, diventano più redditizi, la caffetteria da zero sale al 13% del fatturato globale che da 400 milioni passa a 1,2 miliardi di euro».«Un conto era crescere con Carrefour, un conto rivoluzionare Mc Donald’s. Lì c’era da partire da zero: abbiamo aperto una quindicina di caffetterie e ne avevamo in programma altre 15. E poi abbiamo avviato il flagship store di MIlano, terzo al mondo dopo Seattle e Shangai. Ora sono arrivate New York e Tokyo ma resta l’unico in Europa: torrefazione a vista e all’istante, è un’esperienza».«Una città bella e accogliente, il mio paradiso è qui. Non potrei fare a meno di Ancona o Portonovo. Pensi che mio figlio che non è nato qui dice che quando viene qui si sente in vacanza».«Lo so, è una componente di questo tempo un po’ ovunque quando si rimane uguali a se stessi e si fatica a innovare. Ma ci sono anche le opportunità. Bisogna studiare e puntare su un aspetto che possa diventare vincente».«Con beneficio di inventario e rispettando i ruoli di tutti: la città degli studenti, no?».