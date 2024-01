Rigopiano, la sentenza del processo di secondo grado fissata per il 14 febbraio. I parenti delle vittime: «Speriamo non sia una delusione»

«È finita ma non è finita. Speriamo non sia una delusione» ripete il padre di Emanuele, marchigiano, una delle 29 vittime di Rigopiano, ricordando le 25 assoluzioni del primo grado. Oggi si è svolta l'ultima udienza in Corte d'Appello a L'Aquila per il processo di secondo grado per la tragedia del 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse il resort di Farindola.

La sentenza fissata per il 14 febbraio

In primo grado, davanti al gup del Tribunale di Pescara, il processo si era concluso con 25 assoluzioni e cinque condanne. La sentenza sarà emessa il 14 febbraio