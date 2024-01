Almeno per qualche giorno della settimana entrante, l’inverno mostrerà il suo vero volto, al quale da almeno un paio d’anni non eravamo più abituati. Colpa (o merito?) dell’evoluzione del quadro meteo del fine settimana dell'Epifania, «con il minimo giunto dalle Baleari - spiegano i meteorologi di Amap - che dapprima si approfondirà ulteriormente sul Tirreno poi scivolerà verso l’Adriatico». Una dinamica che favorirà «il progressivo richiamo di aria fredda continentale balcanica e così le temperature torneranno a scendere finalmente su valori più consoni alla stagione invernale». Non sarà, mettono in guardia i meteorologi, «una ondata di gelo “epocale” - si legge nell’ultimo bollettino dell’agenzia regionale - ma nei primi giorni della settimana ci ritroveremo con valori che, al centro-nord, saranno scesi tra i 4°C ed i 7°C sotto la media. Le previsioni davano già per il fine settimana precipitazioni intense anche nelle Marche, specie al centro-nord, settori per i quali la Protezione civile regionale regionali aveva diramato un’allerta gialla fino alla mezzanotte di ieri, per criticità legate al rischio (basso) di frane, piene dei corsi d’acqua minori e vento.

Il bollettino

Tra oggi e domani, secondo il bollettino diramato venerdì dall’Amap «deboli nevicate potranno spingersi fino a quote collinari». «Fino a mercoledì - aggiorna la previsione il meteorologo Amap Danilo Tognetti -, le nevicate potranno spingersi fino a quote collinari e basso-collinari in special modo sull’entroterra delle province settentrionali marchigiane, questo a causa del richiamo di aria fredda dai Balcani da parte della circolazione ciclonica che si instaurerà nei pressi della nostra penisola». Saranno comunque «fenomeni di modesta entità e diffusione». Poi le condizioni tenderanno a stabilizzarsi e le temperature torneranno a crescere.