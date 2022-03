Micam, taglio del nastro per fare il punto sulla rotta da seguire per superare la crisi della calzatura

ANCONA - Cento aziende marchigiane al Micam, il salone internazionale della calzatura che si inaugura oggi e si chiude martedì. Tra le cento marchigiane in vetrina sono 61 le imprese associate a Confindustria Fermo che esporranno, 28 quelle di Macerata, sette picene, una pesarese e una da Ancona. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha però cambiato lo scenario tanto che queste giornate milanesi serviranno anche a capire la direzione da prendere nel prossimo futuro.



Non a caso proprio oggi alle 12, al Micam X (padiglione 1) si terrà un incontro dal titolo “Aggiustare la rotta” organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche. «Il distretto marchigiano del calzaturiero è il più colpito in Italia dalla crisi russa ucraina e dal tracollo dell’interscambio verso est - si legge nella nota dell’ente Camerale -. Una nuova emergenza che si aggiunge alle difficoltà che il comparto vive da alcuni anni e che richiede una riflessione congiunta tra istituzioni e operatori economici per individuare innanzitutto risorse che siano sostegno concreto per gli imprenditori, oltre formulare progettualità di medio termine verso nuove destinazioni». E la riflessione avverrà proprio in una delle fiere più attese per i nostri calzaturieri, tanto da essere slittata proprio per consentire la partecipazione dei buyers russi vaccinati con il siero Sputnik: ostacolo superato, purtroppo scavalcato dalla guerra che ha distrutto anche l’ultima speranza.



All’incontro, moderato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, partecipano Siro Badon (presidente Assocalzaturifici), Franco Gabbrielli (Presidente Assopellettieri), Gilberto Pichetto Fratin (vice ministro dello Sviluppo Economico), Carlo Ferro (presidente Agenzia Ice), Andrea Prete (presidente Unioncamere), Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche), Guido Castelli (assessore al Bilancio della Regione Marche), Paolo Mariani (direttore generale Confidi Unico), Annarita Pilotti (imprenditrice del distretto calzaturiero fermano), Francesca Orlandi (imprenditrice e presidente di Linea, Azienda speciale Camera Marche). La fiera milanese ospiterà oltre al Micam anche il Mipel, dedicato al settore della pelletteria a cui partecipano una ventina di espositori marchigiani. La novità più importante di Micam è l’area Green Zone, dedicata alla sostenibilità mentre è stata l’area dedicata agli Emerging Designers.

