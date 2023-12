ANCONA - Arriva il Natale ed è tempo di vacanze. Per chi stesse valutando l’ipotesi di concedersi un viaggio all’estero, il Sanzio offre una serie di mete di tutto rispetto, a prezzi ancora abbordabili. Almeno per il momento. Perché si sa: i costi dei voli cambiano molto rapidamente e le offerte che ci sono oggi, potrebbero non comparire tra le opzioni delle compagnie domani. Ma la possibilità di scelta è molto variegata e comprende anche cinque capitali europee. Destinazioni gettonatissime raggiungibili comodamente dall’aeroporto delle Marche con voli diretti.

APPROFONDIMENTI TURISMO L'aeroporto Sanzio decolla verso la Grecia: da giugno 2 voli Volotea alla settimana per Atene



Le compagnie



Partiamo dalla new entry di quest’anno: la rotta per Barcellona operata da Aeroitalia. Dopo le turbolenze tra la compagnia aerea e la Regione - che dal 1° novembre avevano fatto sparire la tratta dai tabelloni degli arrivi e delle partenze del Sanzio - la crisi è rientrata e dal 1° dicembre è stato ripristinato il collegamento, che sta dando ottimi risultati. La tariffa base per raggiungere la capitale catalana e trascorrere là le vacanze di Natale parte da 215 euro, comprensivi dell’andata fissata per il 22 dicembre e il ritorno il 5 gennaio. Tra le capitali europee servite dal nostro aeroporto, a ieri risultava la più costosa. Seguita a ruota da Parigi, raggiungibile sulle ali di Volotea. In questo caso parliamo di un biglietto andata/ritorno - partenza il 23 dicembre, rientro il 6 gennaio - da 196 euro.

Una meta, la capitale francese, molto amata dai marchigiani, come dimostrano i vettori sempre pieni che decollano dal Sanzio. C’è poi l’ambo storico operato da Ryanair: Londra Stansted a ieri risultava abbordabile con appena 75 euro (sempre per il periodo lungo 22 dicembre-5 gennaio che copre quasi per intero le vacanze natalizie) e Bruxelles Charleroi addirittura a 53 euro. Chiude l’elenco delle capitali europee Tirana, cuore dell’Albania: con Albawings il viaggio A/R dal 22 dicembre al 5 gennaio ha una tariffa base che parte da 96 euro; il sito di WizzAir, per il periodo tra il 23 dicembre e il 6 gennaio proponeva una biglietto A/R da 617 euro. Non esattamente low cost.