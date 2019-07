In treno o con l'aereo: tutti a Lourdes in pellegrinaggio insieme all'Unitalsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà dal 14 al 19 luglio il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla Sezione Marchigiana dell'Unitalsi. Previste due partenze: dal 14 al 19 in treno da San Benedetto (con fermate sulla litoranea adriatica) e dal 15 al 18 in aereo dall'aeroporto di Falconara. Il tema del pellegrinaggio riprenderà il Tema Pastorale per il 2019 proposto dal Santuario di Lourdes: "Non Vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro".Già hanno aderito oltre 400 persone che accompagneranno i ragazzi della "Casa di Gigi" di Ascoli Piceno (comunità educativa per minori) e dell'Istituto "Santo Stefano" di Macerata. Saranno loro "gli ospiti" d'onore" del tradizionale viaggio al santuario francese.Ad accompagnare i soci-pellegrini il Vescovo di Jesi, Mons. Gerardo Rocconi, il vescovo emerito di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, Mons. Gervasio Gestori e l'assistente spirituale regionale, Don Stefano Conigli.C'è ancora la possibilità di aderire chiamando i numeri: 071-7501462 oppure 345- 6210609 o scrivendo una mail a: marchigiana@unitalsi.itIl programma prevede, oltre a momenti di incontro e formazione tenuti dagli animatori e dagli assistenti spirituali, anche una visita speciale sui "Passi di Berandette" nei luoghi in cui la Santa è vissuta, dalla casa natale, al Cachot, fino alla Grotta. Un cammino per capire l'esperienza di Bernadette nel segno della sua attenzione per gli ultimi, i sofferenti e della preghiera rivolta ai peccatori e a chi è lontano dal messaggio evangelico.