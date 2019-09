Ricerca di escort: Senigallia il comune più hot Tolentino il più "casto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le Marche? abbastanza caste, almeno secondo il portale Escort Advisor, che ha mappato le ricerche delle Marche individuando i comuni più hot e quelli meno.Le Marche sono al 12° posto nazionale per ricerche online che riguardano le escort su Escort Advisor, il sito più utilizzato in Italia per scegliere le sex workers. Risulta quindi essere tra le regioni mediamente “caste” in questo senso.Dai dati emersi da una ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, nella top 50 nazionale troviamo il comune di Senigallia, alla posizione numero 44, con 44.667 abitanti, 4.334 utenti al mese e un picco mensile di ricerche. Di conseguenza è il primo comune in regione. Il comune più casto risulta essere invece Tolentino, alla posizione nazionale 538, l’ultima regionale.