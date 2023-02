Di giorno ingegnere, di notte escort per donne annoiate. La doppia vita di un 40enne sposato: «Mia moglie è d'accordo»

Di giorno marito amorevole. Di notte gigolò per le signore annoiate. È la vita di Alex, un escort di 41 anni, che si è raccontato in una lunga intervista al 'Daily Mail'. Senza svelare la sua identità, ha parlato di come ha trovato l'equilibrio perfetto, senza mentire alla sua compagna: «A mia moglie sta bene. Siamo entrambi monogami. Ci ​​conosciamo da tanti anni ormai. Lei è la mia migliore amica e ci scherziamo su», ha detto. «Scherza sul fatto che aiuti altri matrimoni, soddisfo le mogli e impedisco agli uomini di esaurirsi», le sue parole. Così tiene in piedi una doppia vita da vent'anni.

Quanto guadagna?

Il gigolò inglese ha raccontato di avere un appuntamento ogni due settimane. E nonostante la sua attività principale gli garantisca incassi maggiori (è un ingegnere civile), gli introiti sono notevoli. Si fa pagare 200 sterline l'ora e 1.500 per una notte insieme. «Gennaio è stato un po' "freddo", ho guadagnato circa 1.200 sterline. A Natale è andata meglio, ne ho incassate 3.000. All'inizio, nel 2009, guadagnavo molto di più. Poi gli incassi sono diminuiti gradualmente e soprattutto durante la pandemia, ma nel complesso è sufficiente per saldare la maggior parte del mio mutuo».

I giochi erotici

Alex il gigolò ne ha vissute tante, dal sesso passionale su una casa galleggiante al cibo spalmato sul suo corpo nudo. Ad alcune delle sue clienti piace lo Shibari, un antico stile giapponese di bondage con la corda. Altre hanno voglie eccentriche e feticci. «Ad alcune persone piace giocare con il cibo», ha detto. Una volta si è fatto male a un braccio, per le posizioni acrobatiche chieste da una cliente. Un'altra, è rimasto con la mascella bloccata, dopo 9 ore di preliminari. Ma cosa vogliono da lui le persone che lo contattano? «Principalmente compagnia - ha detto - Sono soprattutto appuntamenti a cena. Occasionalmente c'è qualcuno che è molto eccentrico. È un altro modo per divertirsi».