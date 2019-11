Italia ancora nella morsa del maltempo. Allerta arancione in 8 regioni, rossa in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia

Il maltempo non concede tregua all'Italia. La nostra Penisola continua ad essere investita da temporali molto violenti ed è stata già emanata l'allerta rossa in tre regioni e arancione in altre otto.

Maltempo, mezza Italia in ginocchio: blackout nella notte per 13mila famiglie, valli isolate. Saturnia: terme invase da un'ondata di fango

La perturbazione atlantica continua a colpire il nostro paese e, a causa del grande rischio idrogeologico, la Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa in Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio di oggi temporali su Sardegna, Liguria ed Emilia-Romagna; persisteranno le precipitazioni anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attesi, inoltre, venti forti o di burrasca su Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, in estensione ad Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate sulle coste esposte.

Non solo temporali violenti, ma anche neve. Sono preiste infatti nevicate su entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con quota neve sopra i 600-800 metri; nevicate anche su Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, con quota neve sopra i 1000-1200 m ed apporti al suolo da moderati ad abbondanti e quota neve in successivo rialzo. Dalla mattina di domani i rovesci interesseranno prima Campania, poi Calabria e Basilicata.



Ultimo aggiornamento: 20:50

