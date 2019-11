Maltempo, l'acqua alta mette Venezia in mutande: la foto della ragazza che impazza sul web

Ultimo aggiornamento: 13:56

VENEZIA -. O forse anche senza. Tra le tante drammatiche immagini che ci giungono dain queste ore, flaggellata dall'e dal maltempo, suie sulle chat gira la foto di una ragazza che cammina per la strade stracolme di acqua del capoluogo veneto praticamente in deshabillè. Una foto diversa, quasi un momento di leggerezza in mezzo al disastro che le immagini ci propongono in continuazione. Un'immagine che strappa una risata, un momento d'evasione.Secondo qualcuno sarebbe quasi una sorta di metafora, con l'acqua che mette Venezia in "mutande", forse come non è mai successo prima. Un'anelito di ribellione a un destino che sembra avverso, un gesto quasi situazionista in una serata a suo modo indelebile nella mente dei veneziani.O, molto più semplicemente, il gesto di chi cerca di salvare almeno il vestito nuovo dall'acqua che sembra voler divorare tutto quello che trova sul suo cammino.LEGGI ANCHE: