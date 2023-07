Tornano i bollini (gialli), ma l'afa durerà poco: anche nelle Marche arriva Circe, il ciclone con l'antipasto d'autunno

ANCONA - Un'estate di eccessi, ma meteorologici. Dai temporali, spesso estremi, alle ondate di calore, altrettanto estreme: anche nelle Marche quella del 2023 è estate del meteo impazzito. E la settimana che sta per cominciare, quella a cavallo tra luglio e agosto non fa eccezione. Dopo la rinfrescata che interrotto Caronte, infatti, le temperature sono tornate a salire e da oggi, lunedì 31 luglio, tornano a far capolino i bollini (soltanto gialli) per le ondate di calore. Oggi restano "verdi" solo Fermo e Urbino, domani e mercoledì giallo ("Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere condizioni di rischio") per tutti.

L'arrivo di Circe

Fino a mercoledì, quindi tempo stabile e temperature ancora gradevoli per la spiaggia o la gita in collina, ma poi verso la fine della settimana, è previsto un repentino cambiamento, con un brusco abbassamento delle temperature con quasi un antipasto d'autunno.

Addio caldo torrido e temperature oltre i 40°C, entro il prossimo weekend l'estate farà spazio (per qualche giorno) al ciclone Circe, che darà un anticipo di autunno, spiegano gli esperti 3bmeteo.com. Nella giornata di martedì 1 agosto molti temporali nelle regioni settentrionali, anche forti sui settori alpini e prealpini ma probabilmente anche sulle medie e alte pianure venete e il Friuli con temperature più basse al Nord e al Nordest. Un secondo fronte di instabilità è atteso, sempre al Nord, nella giornata di giovedì 3 agosto.

Nuovi forti temporali sono attesi tra la Lombardia e il Triveneto con un coinvolgimento anche delle pianure. Nel contempo l'ondata di caldo africano dovrebbe raggiungere il culmine sulle regioni centrali e settentrionali con temperature fino a 38°C.

La saccatura sprofonda sul Mediterraneo formando un vortice secondario in prossimità dell'Italia settentrionale. Questo minimo dovrebbe portare altri forti temporali al Nord con un coinvolgimento parziale nella giornata di sabato 5 agosto anche delle regioni centrali e meridionali. Il giorno 6 il minimo dovrebbe aver abbandonato quasi completamente l'Italia. Le temperature sono attese in netta diminuzione dopo un picco termico il 4 agosto sulle regioni meridionali, entro il weekend valori massimi e minimi anche localmente sotto media. Entro il weekend il ciclone Circe fara irruzione sull’Italia a suon di temporali anche forti, che coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre un deciso crollo delle temperature, anche nell’ordine di 10-12°C rispetto all’avvio di settimana, con il caldo costretto cosi nuovamente a battere in ritirata.