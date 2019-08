Nuova settimana con caldo ma anche temporali in arrivo Ecco dove e quando

Meteo lunedì (attendibilità alta)

ANCONA - Le previsioni per i prossim i giorni di 3bmeteo.com. Nuova settimana tra sole, caldo e nuove insidie temporalesche. L'alta pressione - affermano da 3bmeteo.com - avrà un cedimento in settimana per il passaggio di un paio di impulsi instabili, il più incisivo tra mercoledì e giovedì. Vediamo dove e le previsioni nel dettaglio.Anche l'inizio della nuova settimana seguirà la scia della domenica con alta pressione e tempo stabile sull'Italia ma poi il campo barico tenderà ad indebolirsi per l'arrivo di una perturbazione associata ad una depressione sull'Inghilterra che sfilerà sull'Europa centrale interessando anche parte dell'Italia, soprattutto le regioni settentrionali. Il peggioramento più incisivo è atteso tra mercoledì e giovedì ma anche nella giornata di martedì avremo i primi temporali al Nord. In ogni caso dovrebbe trattarsi di una evoluzione abbastanza veloce seguita prontamente da una rimonta anticiclonica. Anticiclone che poi dovrebbe accompagnarci ancora per qualche giorno. Durante il transito del fronte l'aria calda richiamata dalle basse latitudini investirà le regioni meridionali portando una nuova ondata di calore, anche intensa ma di breve durata.bel tempo prevalente sulle zone di pianura e sui litorali, locale instabilità diurna sui settori alpini, soprattutto centro orientali con qualche isolato temporale in dissolvimento serale. Centro: prevalgono condizioni di bel tempo su tutte le regioni con innocui annuvolamenti diurni lungo l'Appennino.Bel tempo ovunque senza eccezioni. Temperature in aumento, più sensibile sulle Isole Maggiori. Punte di 32-34°C in Val padana e nelle zone interne del Centro, fino a 35-37° in Sardegna. Venti generalmente deboli di brezza. mari calmi o poco mossi.bel tempo prevalente al mattino salvo annuvolamenti sulla Liguria, pomeriggio con instabilità in aumento su Alpi, Prealpi e pedemontane associata a temporali in locale propagazione ai settori di alta pianura tra Piemonte e Lombardia.bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube bassa al mattino sull'alta Toscana.Tempo soleggiato e molto caldo ovunque. Temperature in ulteriore aumento, massime fino a 38°C in Sardegna, 36°C in Puglia e Sicilia, 32-34°C altrove, meno caldi i litorali. Venti che si dispongono dai quadranti meridionali. Mari poco mossi.nuovo peggioramento mercoledì con temporali più diffusi su Alpi e Prealpi in arrivo dalla sera anche sui settori di pianura. I fenomeni potranno essere localmente forti. Giovedì inizialmente instabile ma con tendenza a rapido miglioramento da ovest.dopo un mercoledì in prevalenza soleggiato, il giovedì si mostrerà a tratti instabile su Toscana, Umbria econ possibilità di isolati piovaschi e temporali, altrove più soleggiato.bel tempo salvo nubi medio alte stratificate in transito giovedì. Temperature in calo al Nord e su parte del Centro giovedì, in ulteriore e sensibile aumento al Sud con punte anche di 40°C.