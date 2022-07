Tromba d'aria e violenta grandinata nelle Marche: danni e paura

Strade allagate, sottopassi impraticabili, decine di alberi caduti: il maltempo ha imperversato in serata nelle Marche, con tuoni, fulmini e una violenta grandinata che si è abbattuta soprattutto in provincia di Ancona. Nel territorio di Jesi la grandine - grossa come noci - ha allarmato gli abitanti, preoccupati soprattutto per le vetture parcheggiate all'esterno. Due estati fa, infatti, una grandinata dalla violenza inaudita ha ammaccato la carrozzeria di migliaia di auto e danneggiato muri e finestre delle abitazioni. Infiltrazioni sono state segnalate all'interno dell'ospedale Carlo Urbani, con l'acqua che ha allagato alcune zone della struttura sanitaria. Fuori nel frattempo, la situazione era totalmente fuori controllo, tanto che sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare i sottopassi allagati, le strade invase dall'acqua ma soprattutto alberi caduti e rami spezzati finiti in mezzo alle carreggiate.

Decide di chiamate ai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le strade dai rami degli alberi spezzati dal vento e dalla pioggia nel Maceratese, con una tromba d'aria che ha fatto anche abbassare le temperature roventi di questi ultimi giorni. Il maltempo però è durato qualche decina di minuti, e la conta dei danni è in corso soprattutto nel centro sud delle Marche.