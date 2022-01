Vaccino obbligatorio: più di 50mila marchigiani over 50 a rischio multa, Macerata maglia nera

ANCONA - Scatta da domani l'obbligo della vaccinazione anti Covid per gli ultracinquantenni. Nelle Marche sono circa il 7,5% le persone ancora "scoperte". Sono 722.336 gli over 50 vaccinabili nelle Marche, tra loro 53.845 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino: da domani potranna essere colpiti da multe. È Macerata la provincia con la più percentuale di over 50 non ancora vaccinati: 19.395 su 147.664 (13,13%), seguita da Fermo con 7.428 su 82.502, 8,68%), Pesaro Urbino (14.124 su 167.879, 8,41%), Ascoli Piceno (7.253 su 100.471 7,21%) e Ancona (5.645 su 223.820, 2,52%).

