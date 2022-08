Covid, continuano a calare positivi e incidenza nelle Marche. Ricoveri stabili, 3 decessi/ Il trend

ANCONA - Continua il calo generalizzzato dei numeri dell'ondata estiva Covid nelle Marche. Anche al netto dei pochi test effettuati domenica, infatti, il calo dei positivi giornalieri e dell'incidenza si inserisce nel solco tracciato nelle ultime settimane. Limato al ribasso anche il numero dei ricoverati, mentre purtroppo oggi vanno registrati tre decessi.

Oggi, lunedì 8 agosto, l'Osservatorio regionale ha segnalato 403 nuovi positivi (ieri 1.079), il 30,4% (dal 25,6%) dei 1.323 (ieri 4.202) tamponi diganostici analizzati. Continua nella sua discesa costante l'incidenza, che oggi arriva a a 625,80 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 644,02). In legero calo i ricoverati, che oggi sono 183, due meno di ieri. Stabli a 4 quelli in terapia intensiva, scendono a 189 (-2) quelli in area medica. Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di 3 uomini: da inizio pandemia sono state 4.051 le vittime nelle Marche, 2.231 uomini e 1.820 donne.