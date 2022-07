Covid, nelle Marche 3mila positivi, due morti e ricoveri +11: l'incidenza galoppa/ Il trend

ANCONA - L'ondata legata alla sottovariante Omicron 5 non fa sconti e anche le Marche non si sottraggono al trend, con i dati giornalieri della pandemia Covid in csotante crescita. Anche oggi il report parla di oltre tremila positivi, due decessi e un brusco aumento dei ricoverati. Del resto, la circolazione attuale del virus è fotografata dall'incidenza che, dopo aver sfondato quota mille (ieeri), oggi ha passato anche 1.100.

Troppi contagiati dal Covid tra il personale: la residenza sanitaria di Porto San Giorgio chiusa fino a settembre

Oggi, giovedì 7 luglio 2022, l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche ha segnalato 3.076 nuovi positivi (ieri erano stati 2.885), il 45,4% (ieri 47,1%) dei 6.778 (6.126) tamponi diagnostici analizzati. L’incidenza settimanale dei contagi da Coronavirus continua a galoppare nelle Marche, arrivando oggi a 1.122,47 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 1.062,7). Dopo un giorno di calo tornano a salire, sensibilmente, i ricoverati, che oggi sono 147, 11 più di ieri. Salgono a 141 (+11) quelli nei reparti di in area medica degli ospedali marchigiani, stabili a 6 quelli in terapia intensiva. Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di 2 uomini, il totale dall'inizio dell'epidemia è 3.948 vittime, 2.179 uomini e 1.769 donne.

Marche Nord incorporata nella nuova Ast, cancellati tre decenni di sanità pesarese: una storia travagliata dall'inizio