Da fine aprile vaccini alle aziende. Confartigianato Marche: «Siamo pronti con le nostre strutture»

ANCONA . Da fine aprile, inizio maggio, vaccini alle aziende. Lo ha annunciato l'Assessore alla Salute Filippo Saltamartini che ha partecipato alla Giunta Regionale di Confartigianato Marche riunita in videoconferenza. L’Assessore ha illustrato lo stato di avanzamento del piano vaccinale e il programma per i prossimi mesi. Confartigianato, hanno ribadito il Presidente ed il Segretario Generale Giuseppe Mazzarella e Giorgio Cippitelli, ha espresso la massima disponibilità a collaborare per velocizzare il piano vaccinale che coinvolgerà le imprese organizzando la domanda da parte delle aziende e dei lavoratori dipendenti e mettendosi a disposizione anche delle comunità locali.

Dopo averla assicurata alle fasce di età over 80 ecc, alle persone fragili, la scelta di procedere alla vaccinazione dei lavoratori è indispensabile per dare al sistema economico la possibilità di ripartire e uscire dalla crisi causata dal Covid-19.

Ci mettiamo a disposizione, hanno ribadito Presidente e Segretario Generale di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella e Giorgio Cippitelli, con tutte le nostre strutture territoriali a tutela degli imprenditori, dei lavoratori e delle nostre comunità.

D’altronde finalmente si è compreso che vaccinare, le imprese, i dipendenti, chi lavora, è il miglior modo per sostenere, l’economia, le aziende, il lavoro.

