Covid, salgono i contagi: quattro marchigiani morti per il virus

Salgono nelle Marche i nuovi positivi Covid, contagiati dalla variante Omicron 5. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.671 casi e le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono arrivate a 34.533 di cui soltanto 207 hanno sintomi. Macerata è la provincia con più casi rilevati al momento (109.648) seguita da Pesaro Urbino (107.339).

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Ancona, farmaci anti Covid non autorizzati in vendita su internet senza ricetta: la polizia oscura 43 siti web LA PANDEMIA Superato il picco dei contagi Covid nelle Marche, ma non decollano le quarte dosi per gli over 60

Quattro morti nelle ultime 24 ore

E se nel report della giornata stilato dal Servizio salute si nota come rispetto alla giornata precedente siano scesi i ricoveri per Covid-19 negli ospedali delle Marche, si devono purtroppo registrare 4 morti che fanno salire a 3976 il numero dei deceduti nelle Marche a causa del virus. Di questi, 2193 sono maschi. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali marchigiani è di 202 persone contro i 216 di ieri. In terapia intensiva è stabile il numero di 7 ricoverati, leggera flessione in semi intensiva che sono 13 (ieri erano 14) mentre è cambiato il numero dei ricoverati in reparti non intensivi che sono 182, anche in questo caso in discesa (ieri erano 195). In osservazione nei pronto soccorso si registrano 54 pazienti. Il tasso di incidenza continua a diminuire ed è di 1.223,94 su 100mila abitanti (ieri 1.273,94).