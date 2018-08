Camoscio dei Sibillini un'escursione ricordando quanto accadde 2 anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In ricordo del 23 agosto 2016, dove le guide Aigae del Camoscio dei Sibillini stavano al Lago di Pilato, in un'ambientazione tetra, con vento fortissimo, nebbia e freddo a cospetto di previsioni meteo che davano tempo bellissimo, si è voluta organizzare un'escursione di anniversario a quella data che precedeva di 12 ore l'inizio della crisi sismica dei Sibillini, crisi che avrebbe interamente cancellato intere comunità e cambiato un'intera generazione.Quel giorno proprio con quel clima tetro crediamo che il lago e i suoi spiriti ci avessero voluto avvertire di quello che sarebbe accaduto nelle viscere della terra proprio sotto il lago, la notte stessa. Escursione svolta come la massima professionalità delle guide Aigae, dopo aver consultato le previsioni meteo più ufficiali e i bolletini meteo della Protezione Civile delle Marche.