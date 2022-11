Marche, aumentano le borse di studio Erasmus+: nel nuovo bando saranno 51

ANCONA- Sale il numero delle borse di studio nell'ambito del progetto «CameraMarche Alliance For Learning Mobility». Si passa dalle 39 dello scorso anno, alle 51 del nuovo bando in scadenza il prossimo 15 dicembre. Stamattina (23 novembre) alla Loggia dei Mercanti di Ancona, sede di rappresentanza di Camera Marche, l'ente ha voluto festeggiare gli studenti marchigiani che hanno compiuto un percorso formativo all'estero grazie al programma di mobilità VET nel quadro del programma Erasmus+, Azione KA1.

Il progetto

Il progetto ha permesso l'assegnazione di 39 borse Erasmus VET finalizzate allo svolgimento di un'esperienza formativa e lavorativa di mobilità all'estero della durata di un mese per gli studenti iscritti alle 3° e 4° classi (Borsa di mobilità breve VET Learners) e di circa 3 mesi per gli studenti in uscita dal V anno (Borsa di mobilità lunga ERASMUS PRO). In particolare sono state assegnate 35 borse Erasmus VET Learners a favore di giovani studenti iscritti alle classi 3° e 4° degli Istituti scolastici partner di progetto e 4 borse Erasmus PRO riservate agli studenti in uscita dalle classi V degli Istituti scolastici partner di progetto. tirocinio all'estero è stato svolto presso aziende/organismi di Francia, Irlanda, Slovenia, Spagna, e Polonia.