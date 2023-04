Grandinata a Pesaro, crollano le temperature nelle Marche. Sul Monte Bove previsti -12°, neve a 1.000 metri. Ecco quando tornerà il sole

PESARO - Una violenta grandinata si è abbattuta su Pesaro, poco dopo le 14, ricoprendo di bianco strade, giardini e campi con pezzi di ghiaccio grandi come ciliegie. Prima e dopo la sfuriata, durata lo spazio di almeno 20 minuti, si è verificato un vero nubifragio che ha fatto seguito a quello avvenuto nel cuore della notte scorsa.

La perturbazione atlantica associata ad aria polare marittima è quindi entrata prepotentemente sul Mar Mediterraneo dalla valle del Rodano e stazionerà sulla penisola italiana per alcuni giorni richiamando correnti settentrionali associate ad aria progressivamente più fredda, di origine artica. Crollano le temperature: si segnala la previsione, per domenica, di un -12 sul Monte Bove Sud.

Previsioni per Domenica 2 aprile 2023

Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con velature alternate a stratificazioni a tratti compatte; nel corso del pomeriggio però nuvolosità in intensificazione, in particolare sui settori centro-meridionali



Previsioni per Lunedì 3 aprile 2023

Precipitazioni locali al mattino, sparse al pomeriggio; dalla sera le precipitazioni saranno in intensificazione sui settori meridionali. I fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio o temporale. Limite delle nevicate oltre i 1500 metri. Temperature in diminuzione. Venti nord-orientali di brezza tesa. Mare poco mosso.

Cielo al primo mattino nuvoloso o molto nuvoloso sui settori meridionali e settori interni centro-meridionali; a seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso per persistenza di nubi basse Precipitazioni: al primo mattino fenomeni residui, più intensi sui settori interni centro-meridionali; durante il resto della giornata le precipitazioni saranno deboli e locali. Limite delle nevicate in calo verso i 1000 metri. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in ulteriore diminuzione. Venti nord-orientali di vento teso, con raffiche di burrasca sia lungo la costa sia sui settori montani. Mare: moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso, a tratti agitato nel corso del pomeriggio

Tempo in miglioramento a partire da martedì 4 aprile 2023 anche se le temperature saranno in ulteriore diminuzione, con raffiche di vento forte (in attenuazione nel pomeriggio) e mare molto mosso.