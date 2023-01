ANCONA - La precedenza in corsia passa dalle dichiarazioni d’intento alla messa in pratica. Per sbloccare le partite degli ospedali, sono stati firmati gli accordi per quelli nuovi di Pesaro e Macerata; proseguono i lavori per Amandola, Fermo, Inrca e Salesi; non s’interrompe l’iter per realizzarlo a San Benedetto. La sintesi, la garantisce Francesco Baldelli: «In neppure tre mesi, la Giunta Acquaroli ha stanziato oltre 129 milioni di euro».

L’assessore regionale a Infrastrutture&Lavori Pubblici invita a mettere in relazione l’azione di quel Piano con il recente proclama del governatore: «Siamo per la sanità pubblica, che va difesa». Gli ospedali, in via di completamento, sono la spina dorsale di questo principio. La logica perseguita è quella dei numeri: con gli stanziamenti previsti con il Bilancio 2023-2025 e con l’Assestamento 2022-24 a Palazzo Raffaello sono stati definiti e coperti i finanziamenti complessivi necessari per consegnare alle comunità, chiavi in mano, il futuro dei luoghi di cura&salute.



La sosta



Era da sempre una spina nel fianco. Non lo sarà più, almeno nelle intenzioni. Per allentare il nodo dei parcheggi presso l’ospedale regionale di Torrette verranno creati 2.000 nuovi stalli. Così ai due milioni di euro già previsti ne sono stati aggiunti altri quattro. Vale il corollario che segue: questi fondi saranno utilizzati anche per acquisire il terreno dove verrà realizzato un hangar per le eliambulanze.



I percorsi



Spostando la barra più a sud, per il nuovo ospedale di Macerata, lo scorso 6 luglio era stato stipulato con il Comune e l’Asur l’accordo ex articolo 15 che, in sostanza, impegna la Regione a garantirne la progettazione, la realizzazione e il finanziamento; vincola Palazzo del Popolo a eseguire gli eventuali espropri dei terreni e ad assicurare la massima velocità a concedere permessi e autorizzazioni; l’Asur a seguire i percorsi di propria competenza. Fino a due anni fa non c’era nulla, se non una proposta di project financing. In Bilancio 2022-24 è stato stanziato un milione per la progettazione, che partirà quest’anno, una somma alla quale sono stati aggiunti 60 milioni. Si tratta di un primo stanziamento che verrà completato una volta ottenuto il computo complessivo delle risorse necessarie.



L’intesa



Le coordinate geografiche conducono a ripassare per il nord. Con l’indicazione che segue: il 17 ottobre la Regione ha raggiunto l’intesa con Comune e Asur per tradurre in realtà il nuovo ospedale di Pesaro. Un’operazione da 200 milioni già completamente finanziata. Su San Benedetto si attende ancora da parte del Municipio la formalizzazione dell’individuazione dell’area. Qui, per la stima del nosocomio, la fase è ancora embrionale, con Ragnola che tuttavia è il luogo prescelto dove farlo sorgere.



Ancora uno scatto: l’assessorato ha rafforzato la collaborazione tra gli uffici regionali e l’Usr, l’Ufficio speciale per la ricostruzione, per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione dell’ospedale di San Ginesio, a cui saranno destinati 7,4 milioni; per la demolizione e ricostruzione della struttura di Tolentino, ai quali andranno 29,9 milioni di euro; per innalzare la Palazzina Emergenze a Fabriano, sulla quale si punterà con 20 milioni. Tutte opere, queste, per le quali sono già stati verificati i progetti esecutivi, che saranno di prossima cantierizzazione. La precedenza in corsia passa alla messa in pratica.