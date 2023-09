Covid in aumento nelle Marche, Saltamartini: «Raccomandiamo il vaccino ma per questa variante ci sono anche gli antivirali». In arrivo 19mila dosi

ANCONA - «I numeri del Covid sono in aumento nelle Marche ma non è il Covid di due anni fa. Quindi invito tutti alla consapevolezza che il Covid, salvo le fragilità e le patologie, può essere anche curata». L'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini raccomanda la vaccinazione (nelle Marche intanto sono arrivati 19mila vaccini anti-Covid, caldamente consigliati per over 60 e fragili) ma ricorda che per questa variante, primi sintomi, esistono gli antivirali.

Il vaccino durerà un anno

«Sono arrivati i sieri - ha spiegato Saltamartini - si pone l'esigenza del Servizio sanitario di mettere sotto protezione gli ospiti delle Rsa, i pazienti più fragili, chi ha più di 60 anni, però è un fenomeno che in questo momento è tenuto sotto controllo sia da una parte il servizio sanitario regionale che da parte il Servizio Sanitario Nazionale».