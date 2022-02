Pillole anti-virus a 300 pazienti, diecimila tamponi in un giorno e 2.800 nuovi positivi. Da venerdì mascherine solo al chiuso

ANCONA - In un mese, sono stati 5.389 i pazienti a cui sono stati prescritti gli antivirali orali in Italia: di questi, 5.348 hanno ricevuto una prescrizione di Lagevrio (molnupiravir) di Merck mentre a 41 è stato prescritto Paxlovid sviluppato da Pfizer e ultimo arrivato in Italia. È quanto emerge dal quarto monitoraggio dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) sull’utilizzo degli antivirali per il Covid-19, basato su dati estratti il 10 febbraio.



Le cure

Nelle Marche sono stati 309 i pazienti trattati con le pillole contro il virus mentre dopo giorni in continua decrescita siamo arrivati ad una fase di stabilizzazione dei contagi. Siamo - per dirla come gli esperti dell’Osservatorio epidemiologico - «in una fase di appiattimento della flessione». Cosa significa? I contagi non calano più come le scorse settimana, si sono fermati sopra i duemila positivi al giorno e bisogna vedere l’effetto dell’eliminazione delle mascherine all’aperto (obbligatorie solo in caso di assembramenti). Su 2.881 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore soltanto 475 erano sintomatici e questo fa capire come il virus corra soprattutto fra le persone che non manifestano sintomi e quindi capaci di infettare senza saperlo.

Quasi 10mila il numero dei tamponi effettuati ed è proprio questa costante che consente di individuare anche gli asintomatici, tra coloro che magari ancora devono effettuare i test per ottenere il Green pass base. La fascia tra i 25 anni ed i 59 è quella con il maggior numero di persone risultate positive mentre è ancora alta la conta delle vittime causata dal Covid: 9 i marchigiani deceduti nelle ultime ore 6 uomini e 3 donne, di età compresa tra 61 e 104 anni, tutti con patologie pregresse.



In ospedale

Sono 350 i ricoveri negli ospedali delle Marche, -2 rispetto alla giornata precedente ma si è registrato un un crollo dei pazienti in terapia intensiva, -6 arrivando così a 36, mentre quelli in semi intensiva sono 67 (+3) e quelli in reparti non intensivi 247 (+1).

