Covid, oggi sono 2.063 i nuovi positivi nelle Marche. Sale l'incidenza. Età e province, cove il virus corre di più / Il trend

ANCONA - Il rimbalzo di positivi al Covid e incidenza, dopo il ponte pasquale ed i pochi test effettuati nei giorni festivi, era in qualche modo atteso anche nelle Marche. Ma non va comunque sottovalutato, anche se l'onda lunga della copertura vaccinale ha fatto in modo che la curva dei ricoveri stia continuando nella sua discesa, seppur non rapidissima.

Oggi, sabato 23 aprile, sono stati segnalati 2.063 nuovi positivi (ieri 2.154), con un tasso di positività del 43,2% (dal 46,3%) su 4.775 tamponi diagnostici analizzati (4.648). L'incidenza oggi si attesta a 816,77 casi settimanali ogni 100mila abitanti (798,19).

IL VIRUS PER PROVINCIA

E' ancora una volta Ancona la provincia con il più alto numero di nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore i casi sono stati 537. A seguire, nell'ordine, le province di Ascoli Piceno con 435, Pesaro Urbino con 389, Macerata con 386 e Fermo con 213. Sono 103 i nuovi contagiati dal Covid di fuori regione.

I CASI DI COVID NELLA FASCE DI ETA'

Restano le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle con il più alto numero di infettati quotidiani nelle Marche. Tra 25 e 44 anni sono 505, tra 45 e 59 sono poco meno: 497. Tra i giovanissimi sono gli adolescenti tra 14 e 18 anni i più contagia con 95 casi. La fascia 19-24 anni conta invece 112 nuovi positivi.

IL TREND DEI CONTAGI

