Covid, positivi e incidenza nelle Marche ancora giù, ma crescono i malati in terapia intensiva /Il trend

ANCONA - Pandemia Covid, anche agosto si apre, nelle Marche, nel solco di un a bbassamento della curva. Calano i positivi (ma oggi vanno tarati sui pochi test effettuati domenica) e l'incidenza, ma stentano ancora a diminuire i ricoverati ed i decessi giornalieri, spinti in alto dall'ondata estiva della variante Omicron. Oggi, in particolare, sono più che radddopiati i malati in terapia intensiva.

Oggi, lunedì 1 agosto, il Gores ha segnalatro 677 nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 1.514), il 37,9% (dal 29,7%) dei 1.785 tamponi diagnostici analizzzati (ieri 5.094). Continua ininterrotta, ormai da settimane, la disecsa dell'incidenza, che oggi si ferma a 914,43 casi settimanali ogni 100mila abitanti (932,78). Oggi, purtroppo, è stato segnalato il decesso di di 5 persone, 3 uomini e 2 donne; da inizio pandemia sono state 4.026 le vittime nelle Marche, 2.217 uomini e 1.809 donne. In calo i ricoverati, che oggi sono 213, 6 meno di ieri. Salgono a 9 (+5) quelli in terapia intensiva, scendono a 205 (-11) quelli in area medica.