Allerta meteo dalle 12 a mezzanotte di oggi: temporali di Ferragosto sulle Marche

Ed è arrivata anche l'allerta meteo (gialla) con temporali sparsi sul Ferragosto dei marchigiani e dei turisti che soggiornano in regione. L'ha diramato la Protezione civile delle Marche ed è in vigore dalle 12 a mezzanotte di oggi: sono infatti previsti temporali sulla cosa e nell'entroterra. Il bollettino meteo è una specie di sentenza. Per ogi, Ferragosto, meglio muoversi di prima mattina perché poi, rapidamente, il cielo si coprirà lasciando spazio al nord delle Marche a temporali anche insistenti. Nel dettaglio: oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, con maggiori addensamenti nella seconda parte della giornata specie nel settore centro-settentrionale. Possibilità di locali rovesci o temporali nella seconda parte della giornata, in formazione nelle zone interne ed in successivo spostamento verso la costa. I fenomeni potranno risultare più probabili nel settore centro-settentrionale della regione. Temperature: in aumento nei valori minimi. Venti: moderati sud-occidentali. Mare: poco mosso

Ecco l'allerta meteo della Protezione civile delle Marche

Allerta gialla

Vista la depressione di origine atlantica in transito sull'Europa occidentale che, tra domani e martedì, determinerà un peggioramento al Centro-Nord. In particolare si avranno condizioni di marcata instabilità su parte delle regioni centrali peninsulari, che causeranno rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla tarda mattinata di ooggi, lunedì 15 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intenso, su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di ferragosto, allerta gialla su Liguria, Toscana, Umbria, Marche e settori settentrionali del Lazio.

Previsioni per martedì 16 agosto 2022

Cielo irregolarmente nuvoloso nelle prima parte della giornata, poco nuvoloso dal pomeriggio. Non si escludono rovesci residui nella prima parte della giornata. Mare mosso in mattinata, poco mosso dal pomeriggio.

