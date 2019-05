Sciopero avvocati: rinviato l'inizio del processo per Banca Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Crac Banca Marche: lo sciopero degli avvocati rinvia l’apertura dell’atteso maxi processo.Un appuntamento per il quale il tribunale si era preparato attrezzando un’aula ed allestendone un’altra per pubblico e sala stampa. Alla sbarra finiranno i vertici dell’Istituto di credito, 13 imputati a partire dall’ex direttore Lauro Costa e l’ex direttore generale Massimo Bianconi, con accuse che vanno dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio fino all'ostacolo della vigilanza e il falso in prospetto. Il processo partirà il prossimo 20 maggio, oggi non è stato possibile per l'adesione di diversi avvocati allo sciopero proclamato dall'Unione delle camere penali