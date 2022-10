Marche, una nuova base Hems per l'elisoccorso: il taglio del nastro al Raffaello Sanzio

ANCONA- E' stata inaugurata questa mattina (24 ottobre), alla presenza di numerose autorità, la nuova base Hems (medico di emergenza con elicotteri, ndr) dell'elisoccorso delle Marche. Il taglio del nastro è avvenuto, dopo la tradizionale benedizione da parte dell'assistente religioso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Padre Enrico Matta, intorno alle 11.30 presso l'hangar designato dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara.

Le autorità presenti

Tra le varie autorità presenti, il responsabile del SOSD Elisoccorso Giampiero Gabrio Marinelli, l'Amministratore Delegato Aeroporto di Ancona Alexsander D'Orsogna, il sindaco di Falconara Stefania Signorini, il Direttore Amministrativo di Ospedali Riuniti Antonello Maraldo, la direttrice dell'Enac Regione Silvia Ceccarelli e l'assessore alla Sanità Regione Marche Filippo Saltamartini.

I numeri

Nel 2021 si sono registrati circa 988 - Icaro 1 n.553, Icaro 2 n.435 - interventi primari (di cui 64 in ambiente "ostile"). Il tempo medio intervento sul posto è risultato di 55 minuti per un totale di 905 ore. Quanto agli interventi secondari per patologia tempo-dipendente (urgenza non differebile) 225 - Icaro 1 n.119, Icaro 2 n.106) - con tempo medio intervento sul posto di 25 minuti per un totale di 93,7 ore. Il numero di missioni notturne mensili è stato di 66 suddivise in 14 interventi primari e 52 secondari. In totale il 2021 ha indicato 1213 interventi totali. La fascia oraria maggiormente utilizzata è stata quella 16-19 seguita da 10-13 e 13-16.