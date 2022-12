Allerta idrogeologica gialla, troppa pioggia: allarme in corso su tutte le Marche

Nuova allerta meteo in tutte le Marche oggi 15 dicembre 2022. Allerta verde (la soglia più bassa, quella di generica vigilanza) per i temporali e rischio idraulico (esondazioni e inalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua) in tutta la regione. L'allarta passa a livello successivo, quello giallo, alla voce "criticità idrogeologica", ovvero che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane.

Precipitazioni in estensione

Occhi puntati, quindi, sui principali corsi d'acqua marchigiani: dal Foglia al Metauro, passando per Misa e Tronto. L'allarme è stato subito rilanciato dalla Protezione Civile di Senigallia: "Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato, nel pomeriggio, da precipitazioni in progressiva estensione verso la zona collinare. Dal tardo pomeriggio assumeranno carattere di rovescio e tenderanno ad esaurirsi in tarda serata. Fenomeni più insistenti fino al tardo pomeriggio".