ANCONA Traguardo fissato. Dal 1° luglio decolleranno dal Sanzio i voli di continuità territoriale verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. La data è stata messa nero su bianco in Conferenza dei servizi, dove Regione, aeroporto, Ministero delle Infrastrutture ed Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) hanno definito i dettagli dei tre collegamenti con gli hub domestici». Il sigillo finale dovrà metterlo la Dg Move della Commissione europea (la stessa che lo scorso dicembre ha dato il via libera all’intera operazione), ma c’è la volontà da parte di tutti di portare a casa la partita nei tempi stabiliti.



La road map



Di qui, il piede premuto sull’acceleratore per tagliare quanto più possibile le lungaggini burocratiche tipiche di procedure come questa. Dalla Conferenza dei servizi si è usciti con questa tabella di marcia: emanare il decreto del Mit a stretto giro di posta così da riuscire, entro la fine di febbraio, a pubblicare il bando di gara - di competenza dell’Enac - per individuare la compagnia aerea che opererà i voli. Ma intanto, i principali paletti sono stati fissati.



Prezzi e orari



Negli allegati al decreto 20 firmato giovedì dal governatore Francesco Acquaroli, vengono tracciati i contenuti dell’operazione. Per tutte e tre le rotte, vengono richiesti aerei con una capacità di almeno 66 posti nei periodi di maggior traffico passeggeri (ovvero da marzo a settembre e il mese di dicembre) e 44 posti in quelli meno intensi (ottobre, novembre, gennaio e febbraio). Il volo Ancona-Roma Fiumicino avrà per i marchigiani un costo massimo di 60 euro a tratta e due rotazioni giornaliere: per l’andata, le fasce orarie individuate dalla Conferenza dei servizi vanno dalle 7 e alle 8,30 per il volo della mattina e tra le 18 e le 20 per quello del pomeriggio. Al ritorno, invece, il collegamento sarà tra le 9 e le 11 e tra le 21 e le 22,45. Orari chiesti in primis dagli imprenditori, che così potranno andare e tornare dalla Capitale in giornata. Cosa decisamente più complicata da fare muovendosi in auto o, peggio ancora, in treno. Quanto alla tratta Ancona-Milano Linate, il prezzo del biglietto a tratta si assesterà sui 65 euro e, anche in questo caso, saranno operate due rotazioni giornaliere, ma solo dal lunedì al venerdì. All’andata tra le 7 e le 8,30, e tra le 18 e le 19; al ritorno tra le 9 e le 11, e tra le 19 e le 21. Nel weekend, invece, è prevista una sola rotazione: il sabato ci sarà un volo di andata nella fascia oraria tra 7 e le 8,30, e uno di ritorno tra le 9 e le 11; la domenica tra le 18 e le 19 e tra le 19 e le 21. Chiude l’elenco il collegamento Ancona-Napoli, che sarà operativo con una rotazione giornaliera: l’andata cadrà nella fascia oraria tra le 11 e le 17, il ritorno tra le 13 e le 18.

Le risorse

Come per Roma, il costo del biglietto sarà di 60 euro e in tutti e tre i casi è compreso un bagaglio a mano. Una volta che, attraverso il bando Enac, verrà individuata la compagnia aerea con cui far decollare i voli di continuità, il puzzle sarà completo. La copertura finanziaria dell’operazione (pari a 23,3 milioni di euro tra il 2023 e il 2025) volta a far uscire le Marche dall’isolamento infrastrutturale è garantita da Governo e Regione: 14,1 milioni nel triennio da Palazzo Chigi e 9,5 milioni da Palazzo Raffaello.