Pittbul azzanna due donne in casa: una è grave, portata d'urgenza a Torrette

SAN SEVERINO - Due donne azzannate da un pitbull in casa: una è grave, portata d'uregnza all'ospedale regionale di Torrette. Agenti della Polizia Locale del Comune di San Severino sono intervenuti, questa mattina intorno alle ore 11, in un appartamento di via Aleandri dopo che un cane pitbull ha aggredito due donne ferendole. La richiesta di aiuto ha fatto scattare l’intervento anche di vigili del fuoco e dei veterinari dell’Asur. Una delle due donne, ferita in modo grave, dopo essere stata medicata dal personale del 118 è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 13:22

