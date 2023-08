SAN GINESIO - Choc per la morte del dottor Claudio Spinelli, 70 anni, residente a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. È stato stroncato da un malore dopo essere atterrato con il parapendio a San Ginesio, in contrada Morichella. Erano circa le 18 di ieri quando il suo cuore ha smesso di battere.

La ricostruzione



È atterrato in una stradina intorno alle 17.30. E subito ha chiamato un amico che l’avrebbe dovuto accompagnare alla sua auto. Quest’ultimo si è subito recato sul posto e, vedendo che non stava bene, ha avvertito il 118. Ha cercato di praticare il massaggio cardiaco seguendo le indicazioni telefoniche dell’operatore del 118. Nel frattempo sono arrivati i sanitari con l’ambulanza medicalizzata del punto di primo intervento dell’ospedale Santissimo Salvatore di Tolentino. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare il 70enne, ma ogni tentativo è stato vano. Spinelli è deceduto per un arresto cardiaco.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 di Macerata, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino, che hanno effettuato gli accertamenti del caso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale civile di Macerata in attesa dell’ispezione cadaverica disposta dalla Procura, che verrà eseguita oggi. Solo successivamente verrà dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. Originario di Montefalcone Appennino (paese di cui suo padre Genesio era stato sindaco), è primo di quattro fratelli.

Il parapendio è una passione che è iniziata per lui negli anni ‘70, quando Montefalcone è stato tra i primi nelle Marche ad ospitare una manifestazione di parapendio dalla rupe e nella cittadina del Fermano venivano appassionati da tutta Italia. Spinelli, di professione medico, era molto noto anche per il suo impegno ai vertici dell’Aeroclub dei Sibillini, di cui è stato fondatore e membro dell’Aeroclub d’Italia.