Tenta d'investire e ferisce ragazza â€‹che comprò all'asta la sua casa

RECANATI - Rischia e non poco la donna recanatese di 43 anni che è stata denunciata, dopo accurate indagini da parte dei Carabinieri di Recanati per lesioni personali procurate dopo aver investito, con la sua auto, il pomeriggio del 28 giugno scorso, una giovane del posto che vive in un'abitazione del centro storico. Il tentativo d'investimento è stato volontario, la vittima è finita a terra procurandosi lesioni per una cinquantina di giorni di prognosi. Alla base del rancore di questa signora ci sarebbe la perdita di una parte della sua abitazione che era andata all'asta e che la ragazza si è aggiudicata con questa procedura.